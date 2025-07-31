Vize'de Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Şüpheli Yakalandı
Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla G.İ. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi takibe alarak evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler G.İ'nin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel