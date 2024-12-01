Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı

Vize'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Tanıtım Programı

Vize'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Tanıtım Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize ilçesinde gerçekleştirilen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili bilgi vererek okul yöneticilerine önemli görevler olduğunu vurguladı.

Vize ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile Kırklareli İmam Hatip Lisesi Müdürü Cahit Tosun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.

Akdemir, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulanması için okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, kış aylarında da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, zararlıların üreyebilecekleri su birikintileri ve kaynaklarında kontrol ve ilaçlamalarının aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, ilaçlamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

"En seksi Türk kadını" seçilmişti, son paylaşımları bomba
img

28 ilde yapılan son seçim anketi
img

Suriye Devlet Başkanı Esad sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.