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Vize'de Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

Vize'de Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi
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Vize ilçesinde 'Vize'nin Şairleri Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve müzik dinletisi sundu. Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Vize ilçesinde "Vize'nin Şairleri Projesi" kapsamında şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kitapta yer alan şiirleri okuyup şarkılar söyledi.

Etkinlikte, öğrencilerden oluşan ritim grubu da sahne aldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, sanat ve edebiyatla iç içe bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerin hem kültürlerine sahip çıktıklarını, hem de sanatsal becerilerini geliştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Akdemir, "Sanat dolu bu anlamlı etkinlikte öğrencilerimiz bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinliğe Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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