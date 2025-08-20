Vize'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hava ve deniz koşullarının olumsuzlaşması nedeniyle tüm plajlarda denize giriş yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti

Yeni süreci desteklemeyen İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.