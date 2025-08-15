Vize'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından 12-15 Ağustos tarihlerinde de denize girilmesi yasaklamıştı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.