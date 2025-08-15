Vize'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 16-17 Ağustos tarihlerinde tüm plajlarda denize giriş yasaklandı. Daha önce de 12-15 Ağustos tarihlerinde yasaklar uygulanmıştı.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Kaymakamlık tarafından 12-15 Ağustos tarihlerinde de denize girilmesi yasaklamıştı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel