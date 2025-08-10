Vize'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 10 Ağustos Pazar günü denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 10 Ağustos Pazar günü Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel