Vize'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 2 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel