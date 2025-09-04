Vize'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4-6 Eylül tarihleri arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel