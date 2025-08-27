Vize'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle 27-29 Ağustos tarihlerinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Vatandaşların yasaklara uyması istendi.
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 27-29 Ağustos'ta Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel