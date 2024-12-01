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Vize'de Okullar Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Vize'de Okullar Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi
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Vize ilçesinde düzenlenen okullar arası yıldız erkek voleybol turnuvasında Atatürk Ortaokulu birinci oldu. Kaymakam Kemal Balaban, öğrencileri tebrik etti. Ayrıca Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Vize ilçesinde düzenlenen okullar arası yıldız erkek voleybol turnuvası sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada, Atatürk Ortaokulu takımı birinci oldu.

Kapalı spor salonunda düzenlenen törende Atatürk Ortaokulu takımına kupa ve madalyaları verildi.

Törene katılan Kaymakam Kemal Balaban, öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

Yol yapım çalışmaları

Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Fen İşleri Müdürlüğünce Bademlik Mahallesi Fahri Kasapoğlu Caddesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Bulut, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Ekiplerin deforme olan asfaltın söküm işlemlerinin ardından sıcak asfalt serim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bulut, en kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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