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Vize'de LGS Hazırlık Kursları Devam Ediyor

Vize'de LGS Hazırlık Kursları Devam Ediyor
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Vize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlığı için devam ediyor. Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursta, öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlanıyor.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de Namık Kemal Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulunda açılan kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında öğretmenlerde bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Akdemir, bir süre sohbet etti.

Akdemir, destekleme ve yetiştirme kursları ile öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını belirtti.

Her hafta sonu öğrencilerin bilgilerini tazelemek ve daha da pekiştirmelerini sağlamak amacıyla kursların gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında güzel başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Akdemir, öğrencilerin de kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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