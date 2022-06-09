Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı - Haberler

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Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı

Vize ilçesinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı.

Vize ilçesinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Vize Toplum Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen törende, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşları taramalarını yaptırmaları için merkeze davet eden Tuncer, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise kanser hastalığına karşı taramaların Türkiye genelinde hızla devam ettiğini belirtti.

Kanserin daha önemli bir hastalık haline geldiğini dile getiren Cerit, bu nedenle Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi sayılarını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Tuncer, Belediye Başkanı Ercan Özalp ile Cerit tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Tuncer ve beraberindekiler ardından merkezi gezdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Elif Canan Türkiye Vize Güncel Haberler

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