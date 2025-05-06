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Vize'de Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi

Vize'de Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi
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Vize ilçesinde, eğitim faaliyetleri ile ilgili yapılan toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Liselere Geçiş Sistemi gibi konular değerlendirildi. Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, hedeflerinin geçen yıla göre daha fazla başarı olduğunu vurguladı.

Vize ilçesinde eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçleri görüşüldü.

Akdemir, konuşmasında, ilçede eğitim alanında geçen yıla göre daha fazla başarı yakalamak istediklerini söyledi.

Tüm öğretmen ve idarecilerin bu kapsamda özverili çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Akdemir, öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek başarının devamını diledi.

"Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü Refik Saydam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümü akademik personeli katıldı.

Toplantıda plan kapsamında yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından ebelik normal doğum bilgi ve beceri arttırma ile afete hazır oluş eğitimi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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