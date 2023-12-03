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Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor

3 Aralık 2023 11:00 Son Güncelleme: 11:02 Abone Ol

Vize ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda 8. sınıf öğrencileri LGS sınavına hazırlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, kursları ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi aldı. Ayrıca Vize'de düzenlenen voleybol turnuvasının sona erdiği ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların verildiği belirtildi.