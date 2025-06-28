Vize'de Denize Girişlere Hava Şartları Nedeniyle Yasak

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize giriş yasağı getirildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 29 Haziran Pazar günü denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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