Vize'de Atasözleri ve Deyimler Sergisi Açıldı

Vize'de "Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor" sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce Adalet Erez İlkokulu'nda atasözleri ve deyimlerin canlandırmalarından oluşan maketler sergileniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, sergi açılışında yaptığı konuşmada, atasözleri ve deyimlerin Türkçe öğretiminde dil öğrenme alanları, okuma, yazma, konuşma ve dinleme eğitiminde, dil öğretiminde vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirtti.

Atasözleri ve deyimlerin dilin zenginliğinin göstergesi olduğunu belirten Akdemir, atasözleri ve deyimleri öğrencilerin daha iyi benimseyip kavramalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Akdemir, serginin söz varlığını zenginleştirmek, yapıp yaşayıp öğrenme metodu ile etkili kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmede ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarımına destek verebilmek hedefiyle sergini hazırlandığını bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 10 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Kula, Çağlayık ve Geçitağzı köyleri, Babaeski ilçesinin Karacaoğlan köyü, Demirköy ilçesinin Armutveren, Sarpdere, Balaban, Gökyaka, İncesırt ve Hamdibey köyleri ile Orhaniye Mahallesi'ne 28 Şubat Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kula, Çağlayık, Geçitağzı köylerinde 09.00-15.00, Karacaoğlan köyünde 10.00-16.00, Armutveren, Sarpdere, Balaban, Gökyaka, İncesırt, Hamdibey köyleri ile Orhaniye Mahallesi'nde 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Gübre bayileri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre bayileri denetlendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.