Vize'de "Açık Hava Sinema Geceleri" devam ediyor

Vize ilçesinde "Açık Hava Sinema Geceleri" sürüyor.

Vize Belediyesince tören alanında gerçekleştirilen etkinlikte "Her şey aşk için" isimli filmin gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

Özalp, filmin ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamındaki açık hava sinema gecelerinin sürdüğünü söyledi.

Geçen hafta çocuklara yönelik animasyon, bu hafta ise yetişkinler için film gösterimi yaptıklarını ifade eden Özalp, katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik, 14 Ağustos'taki son film gösterimiyle sona erecek.