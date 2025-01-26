Vize'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Müdürler Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vize ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürü Hasan Değirmenci ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okul müdürlerinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Akdemir, ikinci yarı dönemde planlanan faaliyetleri değerlendirdi.

Akdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede eğitim kalitesini daha da arttırmak için çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Öğrencileri geleceğe emin adımlarla yetiştirmek için tüm öğretmenlerin özveriyle görevini yerine getirdiğini ifade eden Akdemir, öğrencilerin her alanda desteklenerek başarılarını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra toplantıda, okullardaki projelerin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.