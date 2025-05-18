Vize Başvurularında TÜRSAB Onaylı Firmalara İhtiyaç Vurgusu

Vize Başvurularında TÜRSAB Onaylı Firmalara İhtiyaç Vurgusu
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Uluslararası Vize Danışmanları Derneği Başkanı Mertcan Durgut, vize başvurularında sorunların arttığını belirterek vatandaşları TÜRSAB onaylı acentelerle çalışmaya davet etti. Yetkisiz aracılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Vize Danışmanları Derneği Başkanı Mertcan Durgut, vize başvurularında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) onaylı firmalarla çalışılması çağrısında bulundu.

Durgut, yaptığı açıklamada, vize başvurularında son dönemde sorunlar yaşandığını, bazı başvuru sahiplerinin uzun süredir randevu sırası beklediğini bildirdi.

Acente sahiplerinin de bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirten Durgut, şunları kaydetti:

"Vize sıkıntısının artmasıyla piyasada çoğalan yetkisiz aracılar da vatandaşı mağdur diyor. Vatandaşlarımız, TÜRSAB onaylı olmayan kişi ve kurumlardan kesinlikle hizmet almasın. Kayıt dışı, hiçbir yasal bilgiye sahip olmayan kişiler sektöre ciddi zarar veriyor. Uluslararası Vize Danışmanları Derneği olarak resmi kurumlarla sürekli iletişimdeyiz. Herkesi yasal, regülasyonlara hakim ve profesyonel hizmet sağlayan firmalardan destek almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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