Viyana Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi polis müdahalesiyle sonlandırıldı

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nde 3 gün süren Filistin'e destek gösterisinin dün gece polis müdahalesiyle sonlandırılması protesto edildi.

Viyana Üniversitesi yakınlarındaki Votiv Kilisesi önünde toplanan çok sayıda gösterici, barışçıl şekilde süren kampüs eyleminin polis gücüyle dağıtılmasına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Öğrenci Birliği susturulamaz" yazılı pankartlar açan göstericiler, baskılara boyun eğmeden Filistin halkının sesini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistin Arap Kulübü adına konuşan Muhammed Abu Gus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin barışçıl bir gösteri düzenlediklerini, üniversiteden gayet açık taleplerde bulunduklarını, savaşa, Siyonizm'e, sömürgeciliğe karşı, özgürlük ve demokrasiden yana bir tutum sergilediklerini söyledi.

Abu Gus, bu barışçıl gösteriye karşı bir kampanya başlatıldığını, öğrencilerin antisemitist olmakla ve şiddeti övmekle suçlandıklarına dikkati çekerek, "Polis, İsrail yanlısı lobinin yorumlarını bire bir almış. Bu kampüs eylemi acımasız bir şekilde dağıtıldı. Buradaki özgür insanlar ve dayanışma içindeki bireyler olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hem Filistin hem de Avusturya'da özgürlük için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Filistin'e destek vermek için ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan üniversite gösterilerine Viyana Üniversitesi öğrencileri de 6 Mayıs'ta Altes AKH Kampüsü'nde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Barışçıl bir şekilde süren gösteriye karşı İsrail yanlıları da dün gösteri düzenlemişti. Avusturya'daki Yahudi Cemaati ve bazı çevrelerin kampüs eyleminden duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinden kısa bir süre sonra Viyana polisi, göstericilere müdahalede bulunmuş ve 4 kişiyi gözaltına alarak gösteriyi sonlandırmıştı.