Viyana'da Yeni Dev Panda Çifti İçin Tören Düzenlendi

VİYANA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong (sağdan ikinci), Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen (soldan ikinci) ve Başbakan Christian Stocker (en solda) Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni bir dev panda çiftinin gelişi için düzenlenen karşılama törenine katıldı, 14 Mayıs 2025.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong'un başkanlığındaki Çin heyeti, pazar gününden çarşamba gününe kadar Avusturya'da resmi temaslarda bulundu. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)