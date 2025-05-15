Viyana'da Yeni Dev Panda Çifti İçin Tören Düzenlendi

Viyana'da Yeni Dev Panda Çifti İçin Tören Düzenlendi
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Li Hongzhong ve Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Viyana'da yeni bir dev panda çiftinin gelişi için düzenlenen karşılama törenine katıldı.

VİYANA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong (sağdan ikinci), Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen (soldan ikinci) ve Başbakan Christian Stocker (en solda) Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni bir dev panda çiftinin gelişi için düzenlenen karşılama törenine katıldı, 14 Mayıs 2025.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong'un başkanlığındaki Çin heyeti, pazar gününden çarşamba gününe kadar Avusturya'da resmi temaslarda bulundu. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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