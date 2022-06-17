Viyana'da Yaz Gecesi Konseri
Xinhua - Güncel
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VİYANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Viyana Filarmoni Orkestrası müzisyenleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schoenbrunn Sarayı'nın parkındaki Yaz Gecesi Konseri'nde sahne aldı.
VİYANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Viyana Filarmoni Orkestrası müzisyenleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schoenbrunn Sarayı'nın parkındaki Yaz Gecesi Konseri'nde sahne aldı. Başkentte düzenlenen 2022 Yaz Gecesi Konseri, Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından Perşembe günü sahnelendi.
Xinhua / Güncel