Viyana'da Yaz Gecesi Konseri VİYANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Viyana Filarmoni Orkestrası müzisyenleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schoenbrunn Sarayı'nın parkındaki Yaz Gecesi Konseri'nde sahne aldı. VİYANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Viyana Filarmoni Orkestrası müzisyenleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schoenbrunn Sarayı'nın parkındaki Yaz Gecesi Konseri'nde sahne aldı. Başkentte düzenlenen 2022 Yaz Gecesi Konseri, Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından Perşembe günü sahnelendi. Xinhua / Güncel Avusturya Viyana Güncel Haberler

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