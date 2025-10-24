Haberler

Viyana'da Srebrenitsa Çiçeği Anıtı Açıldı

Güncelleme:
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla inşa edilen "Srebrenitsa Çiçeği Anıtı" açıldı. Törene Bosna Hersek ve Avusturya'nın önde gelen yetkilileri ile Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının aileleri katıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Srebrenitsa soykırımında öldürülenleri anmak için inşa edilen "Srebrenitsa Çiçeği Anıtı"nın açılışı yapıldı.

Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Meydanı'na inşa edilen anıtın açılışına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, soykırımda aile fertlerini kaybeden çok sayıda annenin yanı sıra Avusturya'da yaşayan Boşnak toplumundan temsilciler katıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın unutulmaması ve bir daha tekrarlanmaması için sürekli hatırlanması gerektiğini ifade ederek, "1995'te Srebrenitsa'da yaşananlar uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak tanımlandı. Ülkemize dostane yaklaşan tüm ülkelerle iyi ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de Srebrenitsa'nın BM koruması altında "güvenli bölge" ilan edilmesine rağmen soykırımı yaşadığını anımsatarak, beyaz rengin masumiyeti, yeşil rengin de umudu temsil ettiğini ve anıtın Srebrenitsa'da yaşananları unutturmayacağını söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Avusturya'nın 90 binden fazla Bosna Hersekliye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, Srebrenitsa'nın acı hatırasının tüm Avusturya'da yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Meinl-Reisinger, ortak bir geçmişin yanı sıra ortak bir hafızanın da olması gerektiğini ve anıtın ortak hafızaya katkı sağlayacağını dile getirdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de Srebrenitsa'da binlerce annenin evlatlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu anıtın şu anda bulunduğu yer tesadüf değil. En sevdiklerimiz, BM bayrağı altında öldürüldü. Bu anıt da bize en sevdiklerimizi hatırlatacak ve Srebrenitsa'nın unutulmamasını sağlayacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlere ithafen şiir ve ilahi okundu. Srebrenitsa Çiçeği Anıtı'nın açılışını ise törende bulunan yetkililer, Srebrenitsa anneleriyle beraber yaptı.

Anıtın açılmasının ardından katılımcılar, Srebrenitsa anneleriyle anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

Srebrenitsa soykırımı ve Srebrenitsa çiçeği

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Srebrenitsa soykırımının 2011'deki anma törenleri kapsamında kamuoyuna sunulan ve Boşnak kadınların tasarladığı el işi "Srebrenitsa çiçeği" ise soykırımın bir sembolü haline geldi. Beyaz 11 yaprak ve yeşil gövdeden oluşan çiçek her yılki anma törenlerinde yakalara takılıyor.

