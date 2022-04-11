Viyana'da Paskalya Pazarı Kuruldu - Haberler

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Viyana'da Paskalya Pazarı Kuruldu

Xinhua - Güncel
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Viyana'da Paskalya Pazarı Kuruldu

VİYANA, 11 Nisan (Xinhua) — Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schönbrunn Sarayı'nda kurulan Paskalya pazarında dev Paskalya yumurtası heykelleri görülüyor, 10 Nisan 2022. Schönbrunn Sarayı'nda 2-19 Nisan tarihleri arasında kurulan Paskalya pazarı çok sayıda ziyaretçi çekiyor. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua)

VİYANA, 11 Nisan (Xinhua) — Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schönbrunn Sarayı'nda kurulan Paskalya pazarında dev Paskalya yumurtası heykelleri görülüyor, 10 Nisan 2022. Schönbrunn Sarayı'nda 2-19 Nisan tarihleri arasında kurulan Paskalya pazarı çok sayıda ziyaretçi çekiyor. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Avusturya, Paskalya, Viyana, Nisan, Güncel, Haberler

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