Viyana'da Göbeklitepe Konferansı Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmalarının anlatıldığı bir konferans düzenlendi.

Viyana Diplomasi Akademisi'nde yapılan konferansa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs, Anatolity Vakfı'nın Kurucusu Dr. Cem Kınay katıldı.

"Köklü Mirasın İzleri Üzerine" konferansının açılış konuşmasını yapan Gülpınar, Şanlıurfa'nın sadece bir şehir değil, medeniyetin beşiği, insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı bir hafıza olduğunu belirtti.

Gülpınar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrin, farklı kültürlerle zenginleştiğini dile getirerek, "Şanlıurfa öyle bir şehirdir ki neresine dokunursanız tarihe açılan bir kapı bulursunuz." dedi.

Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Ayantepe ve diğer kazı alanlarının, insanlığın avcı-toplayıcılıktan yerleşik düzene geçişini gösteren kanıtlar sunduğunu hatırlatan Gülpınar, Göbeklitepe'nin, insanlık tarihine dair bilinenleri kökten değiştiren bir miras olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Dönmez ise kültür, bilim ve diplomasinin kesiştiği bu anlamlı buluşmanın herkes için yeni ufuklar açmasını dilediğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Göbeklitepe'deki çalışmalarda elde edilen bulguların anlatıldığı konferansta, Prof. Dr. Karul, yerleşik hayatın başlangıcını aktardığı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Horejs, "Göbeklitepe: Yüzeyin altına bir bakış", Dr. Kınay ise "Medeniyetten Kültürel Deneyime Küresel Bir Yolculuk" başlıklı sunum yaptı.