Viyana'da gerçekleştirilen İran ile nükleer müzakereler yeniden başlıyor

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı müzakerelerin Viyana'da devam edeceği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İranlı Başmüzakereci Ali Bakıri başkanlığındaki heyetin, nükleer müzakerelere devam etmek üzere birkaç saat içerisinde Viyana'ya gideceğini duyurdu.

Görüşmelerin daha önce olduğu gibi Avrupa Birliğinin (AB) koordinatörlüğünde yapılacağını aktaran Kenani, " İran'ın geçen hafta karşı taraflara sunduğu öneriler dahil tüm tarafların fikirleri değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran halkının hak ve menfaatlerini güvence altına alan istikrarlı bir anlaşma için hazır olduklarını ve karşı tarafın gerekli kararları almasıyla müzakerelerin etkili bir şekilde ilerleyeceğini umduklarını belirtti.

Müzakerelerin yarın Viyana'da yeniden başlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Koordinatörün (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) 20 Temmuz'da ortaya koyduğu metin temelinde nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını görüşmek üzere Viyana'ya hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.