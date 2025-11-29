Haberler

Viyana'da Filistin Destekçileri Yürüyüş Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi. Filistin destekçileri, uluslararası dayanışma günü dolayısıyla toplanarak İsrail'in eylemlerini protesto etti ve yaptırım çağrısında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması için yürüyüş yapıldı.

Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İnsan Hakları Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, " İsrail'i boykot edin", "Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Filistin destekçileri, "Sessizlik soykırımı desteklemektir", "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya alın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda hayatını kaybeden bazı Filistinlilerin isimlerinin yazdığı metrelerce uzunlukta beyaz bir çarşaf taşıdı.

AB'nin Avusturya Temsilciliği binasının önüne yürüyen Filistin destekçileri, soykırımdan sorumlu olanların hesap vermesi, Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlara son verilmesi ve Avusturya ile AB'nin uluslararası hukuku ihlal eden İsrailli yetkililere yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Filistin Dayanışması Avusturya'dan aktivist Martin Weinberger, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da Filistin ile dayanışma gösterenlerin baskıya maruz kaldığını hatırlattı.

Weinberger, "güvenlik" adı altında baskı gördüklerini dile getirerek, "Barış ve demokrasi istiyoruz. Demokratik ifade özgürlüğünü, temel hakları, toplanma hakkını koruyoruz. Bunları savunuyoruz. Siz ise bunları yok etmek istiyorsunuz. Kendi gündeminizi sürdürmek istiyorsunuz." dedi.

Filistin halkının on yıllardır süren meşru özgürlük ve barış çabalarının "terör" diye nitelendirilmesinin demokrasiyi tehlikeye attığını vurgulayan Weinberger, demokrasi içinde "Nehirden denize özgür Filistin" diyen insanlar olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.