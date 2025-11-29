Viyana'da Filistin Destekçileri Yürüyüş Düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması için yürüyüş yapıldı.

Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İnsan Hakları Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, " İsrail'i boykot edin", "Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Filistin destekçileri, "Sessizlik soykırımı desteklemektir", "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya alın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda hayatını kaybeden bazı Filistinlilerin isimlerinin yazdığı metrelerce uzunlukta beyaz bir çarşaf taşıdı.

AB'nin Avusturya Temsilciliği binasının önüne yürüyen Filistin destekçileri, soykırımdan sorumlu olanların hesap vermesi, Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlara son verilmesi ve Avusturya ile AB'nin uluslararası hukuku ihlal eden İsrailli yetkililere yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Filistin Dayanışması Avusturya'dan aktivist Martin Weinberger, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da Filistin ile dayanışma gösterenlerin baskıya maruz kaldığını hatırlattı.

Weinberger, "güvenlik" adı altında baskı gördüklerini dile getirerek, "Barış ve demokrasi istiyoruz. Demokratik ifade özgürlüğünü, temel hakları, toplanma hakkını koruyoruz. Bunları savunuyoruz. Siz ise bunları yok etmek istiyorsunuz. Kendi gündeminizi sürdürmek istiyorsunuz." dedi.

Filistin halkının on yıllardır süren meşru özgürlük ve barış çabalarının "terör" diye nitelendirilmesinin demokrasiyi tehlikeye attığını vurgulayan Weinberger, demokrasi içinde "Nehirden denize özgür Filistin" diyen insanlar olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.