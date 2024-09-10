Viyana'da Filistin Destekçileri İsrail Meclis Başkanı'nı Protesto Etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin destekçileri, İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın Avusturya Parlamentosuna yaptığı ziyareti "soykırıma son" sloganlarıyla protesto etti.

Avusturya polisinin geniş güvenlik önlemleri nedeniyle parlamento binasına 300 metre uzaklıktaki Şehir Tiyatrosu önünde toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Özgür Gazze", "Savaş suçlusu Netanyahu" yazılı pankartlar açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, Filistin destekçileri parlamentoya yaklaştırılmadı. Göstericiler, "İsrail'e boykot", "Soykırıma son", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteride konuşan Yahudi asıllı Filistin aktivisti Dalia Sarig-Fellner, İsrail Meclis Başkanı Ohana'yı antisemitizm üzerine konuşma yapmak üzere meclise davet eden Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'ya tepki gösterdi.

Sarig-Fellner, Ohana'yı davet eden Sobotka'nın İsrail'in Gazze'de uyguladığı barbarca saldırılara hiçbir şekilde değinmediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sayın Sobotka, Filistinliler Gazze'de 339 gündür hayatta kalma mücadelesi verirken hangi hakla İsrail Parlamentosu Knesset Başkanı Amir Ohana ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yanlılarını Avusturya Parlamentosu'nda konuşması için kürsüye davet ediyorsun? Sayın Sobotka, ne zaman Müslüman ülkelerin devlet adamlarını parlamentoya davet ederek Müslüman karşıtı ırkçılığı ele alan bir konferans düzenleyeceksin?"

Ohana'ya İbranice ve Almanca olarak tepki gösteren Sarig-Fellner, "Amir Ohana, Gazze'de yaşanan soykırımdan sorumlu biri olarak nasıl olur da Avusturya'ya gelip, antisemitizm üzerine konuşabiliyorsun? Ellerindeki kanı hiçbir zaman temizleyemeyeceksin. Bu kan 180 bin Filistinlinin kanı." dedi.

Gazze'de akan kanın derhal durulması gerektiğini vurgulayan Sarig-Fellner, Ohana'ya hitaben "Soykırımdan ötürü suçlusun. Senin yerin Avusturya Parlamentosu değil hapishane." ifadelerini kullandı.