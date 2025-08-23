Viyana'da Filistin Destekçileri İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı

Viyana'da Filistin Destekçileri İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'e yaptırım uygulanması için sokaklara döküldü. Göstericiler, insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, İsrail'in soykırımını durdurma çağrısında bulundular.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısıyla gösteri düzenledi.

Filistin destekçileri, İsrail'e yaptırım çağrısı altında Viyana'da toplandı.

Gösteride, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Hemen şimdi, İsrail'e yaptırım!" şeklinde sloganlar atıldı.

Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan göstericiler, ellerinde "Çocukları öldürmek savunma değildir" ve "Sessizlik soykırıma hizmet ediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşma yapan aktivist Kanaan Shaat, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, dünyanın buna seyirci kaldığını vurguladı.

Shaat, bu konuda seslerini daha fazla yükseltmeleri gerektiğine işaret ederek, İsrail'in soykırımının 2 yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlattı.

Bu konuda Avusturya'nın da sorumluluk taşıdığının altını çizen Shaat, "Yukarı Avusturya eyaletindeki BRP Rotax şirketi motor üretiyor. Bu motorlar, işgalci İsrail'in dronlarında kullanılıyor. Bu dronlar Gazze'ye ölüm ve yıkım getiriyor." dedi.

Shaat, bunun suç ortaklığı olduğuna dikkati çekerek, "İnsan hayatı üzerinden kar elde edilmesine, soykırım için Avusturya'nın savaş teknolojisine hayır diyoruz." diye konuştu.

Aktivist Sali Attia ise burada sadece bir aktivist olarak değil, vicdan sahibi biri olarak uykuya dalamadığı için bulunduğunu dile getirerek, her gün Gazze'de insanların katledildiğini anımsattı.

Attia, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, İsrail ordusunun basına sızdırılan istihbarat raporunda Gazze'de ölenlerin yüzde 83'ünün sivil olduğunu hatırlattı. Attia, onların da dünyadaki herkes gibi onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Avusturya toplumu olarak buna sessiz kalmamaları gerektiğini belirten Attia, Avusturya hükümetinin tüm bunlara sessiz kaldığını kaydetti.

