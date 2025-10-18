Viyana'da Barış ve Tarafsızlık İçin Gösteri Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce kişi, "barış, tarafsızlık ve egemen bir Avusturya için" gösteri düzenledi.

Avusturya'nın tarafsızlık ilkesine uymadığını savunan yüzlerce kişi, Viyana'daki Christian Broda Platz Meydanı'nda toplandı.

"Barış, tarafsızlık ve egemen bir Avusturya için" çağrısıyla birçok sivil toplum kuruluşunun ortak düzenlediği gösteride, çatışmaların olduğu ülkelere silah sevkiyatına devam ettiği ve Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Avusturya hükümeti protesto edildi.

Gösteriye Avusturya ve Filistin bayraklarıyla katılan birçok kişi, "Özgürlük, barış, tarafsızlık" ve "Filistin için özgürlük" sloganları attı.

Bazı göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Barış ve tarafsızlığımız için" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın Avrupa Gökyüzü Kalkanı'na (European Sky Shield) destek vermesinin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan göstericiler, hükümeti, savaş hazırlıkları yapmak yerine tarafsızlığını korumaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Slovak milletvekili Lubos Blaha, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) silahlanma yarışına girmesini eleştirdi.

Blaha, "Rusya'ya yaptırım uyguluyoruz, ancak Avrupa Birliği Gazze'deki soykırıma göz yumuyor ve işte asıl suç budur. Bu bir savaş suçudur. ( İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu bir savaş canavarıdır, bir savaş suçlusudur." dedi.

AB ve ABD liderlerinin İsrail ile işbirliği yaparak Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu dile getiren Blaha, soykırımın normalleşmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Blaha, Netanyahu'nun ve soykırımı destekleyenlerin sonunun hapiste bitmesi gerektiğini söyledi.