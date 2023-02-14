Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan Avusturya Savunma Bakanı'na Türkiye'deki depremzedelere yardımlar dolayısıyla teşekkür

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü arama kurtarma ekibi başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunan Avusturya'nın Savunma Bakanı Klaudia Tanner'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü arama kurtarma ekibi başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunan Avusturya'nın Savunma Bakanı Klaudia Tanner'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanner'le bir araya gelerek Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı çeşitli yardımlardan ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükelçi Ceyhun, Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin arama kurtarma biriminden 84 uzmanın depremde göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarması ve 50 yaralının acil tedavilerini yapmasının yanı sıra farklı yardımlarla bu ülkenin Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirdi.

Avusturya'daki Türklerden 80 tır yardım

Bu arada, sosyal medya hesabından video paylaşan Ceyhun, depremlerin meydana geldiği günden bugüne Avusturya'da Büyükelçiliğin koordinesinde depremzedeler için toplanan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Ceyhun, başkent Viyana başta olmak üzere ülkenin diğer iki büyük şehrinde depremzedelere gönderilmek üzere yardım toplama merkezleri oluşturulduğunu aktardı. Ceyhun 12 adet büyük çadır, 156 jeneratör, 500 yatak, 370 ton kıyafet, 112 ton hijyen malzemesi, 51 ton kuru gıda, 7 bin 447 battaniye ve 500 adet ısıtıcının toplandığını, bu yardımların tamamının 80'den fazla tırla Türkiye'ye ulaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Kara yoluyla gönderilen yardımların yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Viyana ve Salzburg'dan çeşitli malzemelerin Adana'ya ulaştırıldığını belirten Ceyhun, ayni yardımların yanı sıra 637 bin avronun üzerinde de maddi yardımın AFAD'ın Türkiye hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

Ceyhun, Kızılay ve Avusturya Kızılhaçının yürüttüğü ortak kampanya kapsamında ülke genelinde yaklaşık 7 milyon avro yardım toplandığını, maddi ve ayni yardım kampanyalarının sürdüğünü, özellikle AFAD'ın talebi doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edilmesi için çalışılacağını bildirdi.

Ayrıca Viyana Üniversitesince depremzedeler için yardım kampanyası başlatılırken Viyana Belediyesi öncülüğünde eyaletler, ortak maddi yardımda bulunma kararı aldı.