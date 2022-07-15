Dış temsilciliklerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Türkiye'nin Brüksel ve Viyana Büyükelçiliklerince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Brüksel'deki TOBB binasında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, diplomatik ve askeri erkan, KKTC, Azerbaycan gibi dost ülke büyükelçilikleriyle, Türk sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende yaptığı konuşmada, FETÖ ile yurt dışında bir mücadele sürecinin başlamış durumda olduğuna dikkati çekerek, kendisinin de Belçika makamlarıyla temaslarında konuyu gündemde tuttuğunu belirtti.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya değinen Ulusoy, FETÖ'yle mücadelenin bu belge vasıtasıyla NATO kayıtlarına girmesinin önemine vurgu yaptı, bu bağlamda, artık müttefiklerin de benzer iş birliğini göstermesinin önem taşıyacağının altını çizdi.

Ulusoy, Türkiye'nin FETÖ ile diğer terör örgütleriyle olduğu gibi, demokratik meşruiyet temelinde mücadele ettiğini ve bu mücadelenin süreceğini vurgulayarak, FETÖ'nün sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edilen ve helva dağıtılan törende ayrıca, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren resimlerden ve Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz temalı fotoğraflarından oluşan sergi gezildi.

Avusturya'da iki farklı etkinlik

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından Türkçe ve Almanca, iki farklı program düzenlendi.

Programda konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış üniformalı teröristlerce girişilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetin ve demokrasiye sahip çıkan Türk halkının kararlılığıyla ve devletine, milletine sadık güvenlik güçlerinin güçlü direnişiyle bastırılan hain darbe girişiminin üstünden altı yıl geçtiğini söyledi.

Ceyhun, FETÖ'nün eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığını, hedeflerine ulaşmak için kan dökmek dahil her türlü yola başvuran kanlı bir terör örgütü olduğunu ifade etti.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydeden Ceyhun, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabaların uzun soluklu bir mücadele olduğunu, bu doğrultudaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha dile getirdi.

"Batı'da, bilerek veya bilmeyerek FETÖ'ye karşı tavizkar yaklaşımlar maalesef mevcuttur. Darbede yer alan şahısların özellikle bazı Batılı ülkelere yaptıkları iltica başvurularının olumlu sonuçlanmasını, kendilerine kucak açılmasını, FETÖ yapılarının halen faaliyetlerini sürdürüyor olmalarını üzüntüyle karşılıyor, FETÖ'ye destek kabul ediyoruz." ifadelerini kullanan Ceyhun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kaleme aldığı 15 Temmuz'a ilişkin makalenin de Avusturya Haber Ajansında yayımlandığını sözlerine ekledi.

Almanca ikinci program

Daha sonra Avusturyalı misafirlere hitaben düzenlenen ikinci etkinlikte de gazeteci Klaus Jürgens, 15 Temmuz'da yaşananları ele alan bir konuşma yaptı.

Jürgens, hem Avrupa hem de Türkiye'yi yakından tanıyan bir gazeteci olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Batılı ülkelerin bir tür "bekle gör" politikası uyguladıklarına dikkati çekti.

Türkiye ile iş birliğinin daha adil ve eşit olması gerektiğine işaret eden Jürgens, son gelişmeler ışığında başta Avusturya olmak üzere Avrupa'nın Ankara'yla iş birliğini çok daha iyi bir boyuta taşıması gerektiğini aktardı.

Terör ortak sorun vurgusu

Jürgens, "Özellikle terörle ilişkili olarak, Türkiye'nin PKK ve FETÖ problemi var. Bu durumda yalnız Türkiye'nin problemi var değil, bizim de problemimiz var denilmeli." görüşünü paylaştı.

Mülteci ve göç konusunda Türkiye'yi takdir edenlerin AB üyeliği, vize serbestisi gibi konularda sessiz kaldığına dikkati çeken Jürgens, Batı'da yaşama imkanı bulan çok sayıda teröristin de Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Hatun Demirer ve 15 Temmuz gazisi Ömer Uzun'un yanı sıra çok sayıda diplomat katıldı.