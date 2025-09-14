Haberler

Viyadükte Mahsur Kalan Kediyi Kurtarmak İsterken Kazaya Karıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da, viyadükte mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına emniyet şeridinden gelen bir otomobil çarptı. Olay, başka bir aracın kamera kaydıyla görüntülendi.

Avcılar'da, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpması araç içi kamerasıyla kaydedildi.

TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde, viyadük üzerindeki tellerde mahsur kalan kediyi gören ve henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inerek, sağ şeride doğru koşmaya başladı.

Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı.

Durumu gören hafif yaralı kadının yakınları araçtan inerek, sürücüyle tartışmaya başladı.

Bu sırada sürücüyü darbeden kadının yakınları, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.

Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olay, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.