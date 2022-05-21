Vivo Y75 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı - Haberler

Çinli teknoloji devi Vivo, ocak ayında Vivo Y75 5G modelini tanıttı. Birkaç aylık sürenin ardından şirket, çok sevilen modelin yeni sürümünü piyasaya sürdü. Bugün, Vivo Y75 4G sürümü, tüm özellikleriyle resmen açıklandı. Ayrıca cihazın çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında da bilgiler yer alıyor.

Vivo Y75 4G özellikleri

Kullanıcıların karşısına bugün çıkan Vivo Y75 4G, 6,44 inç Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. 2400×1080 piksel çözünürlüğe sahip olan modelde, MediaTek imzalı Helio G96 işlemciden güç alınıyor. Cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla da eşleştirildi. Aynı zamanda şirket, kullanıcılar için 4 GB genişletilmiş RAM desteği de sundu.

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Modelde Helio G96 işlemcinin tercih edilmesi bazı kullanıcılardan olumsuz tepki aldı. Çünkü bu işlemci, eski 12 nm üretim sürecini kullanıyor ve ARM Cortex-A76 çekirdekleriyle destekleniyor. Şık tasarımları ve düz kenarlarıyla da cihaz, dikkat çekiyor. Ayışığı Gölgesi ve Dans Eden Dalga renk seçenekleriyle de farklı bir görüntü sergiliyor.





Vivo Y75 4G ayrıca üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Model, f/1.8 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksel ana kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ek olarak 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel makro lenslerden de yararlanıldı. Bunların yanı sıra için ise kaliteli özçekimler ve görüşmeler için f/2.0 diyafram aralığına sahip olan 44 Megapiksel ön kamera yer alıyor.

Telefon, 30 dakikada yüzde 65 oranında şarj edebilen 44W hızlı şarjı desteğine sahip 4.050 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor. Aynı zamanda Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazda Funtouch OS 12 kullanıcı arayüzü de yer alıyor. Tüm bunlarla birlikte Vivo Y75 4G, Yüksek Çözünürlüklü Ses, çoklu Turbo modu, ekran için parmak izi sensörü ve daha fazlasını da destekliyor.

Vivo Y75 4G tüm teknik özellikleri