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Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitesi karıştıran otomobil sürücüsü, bir süt ürünleri işletmesine çarptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitesi karıştıran otomobil sürücüsü, bir süt ürünleri işletmesine çarptı. İşletme önündeki inek heykeli ve duvar, çarpmanın etkisiyle alt kısımdaki ofisin önüne düşerken bir kişi inek ve duvar altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir süt ürünleri işletmesine 48 ABH 104 plakalı otomobili ile gelen Ayşe S. A. isimli sürücü, işletme önünde vitesi karıştırınca işletmenin giriş kısmına süratli bir şekilde çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki inek heykeli ve duvar, büyük bir gürültüyle alt kattaki ofisin kapısının önüne düştü. O esnada ofis önünde oturan bir vatandaş, duvar ve inek heykelinden kıl payı kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazayı görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

(Hamdi Yörür/İHA)

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

Vitesi karıştırınca işletmeye çarptı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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