Haberler

V4 ülkeleri, ekonomi ve enerji güvenliği ile diğer işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın liderleri, Estergon'da düzenlenen V4 toplantısında ekonomi ve enerji güvenliği işbirliklerini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Liderler, bölgesel güvenliğin artırılması ve ortak zorlukların aşılması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) ülkeleri, ekonomi ve enerji güvenliği başta olmak üzere aralarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Hungary Today gazetesinin haberine göre, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Macaristan'ın Estergon kentinde düzenlenen V4 toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede liderler, ekonomi ve enerji güvenliği başta olmak üzere aralarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve enerji güvenliğinde işbirliği ile V4'ün gelecekteki rolü hakkında görüş alışverişinde bulunan liderler, ortak zorlukların üstesinden gelinmesi konusunda V4'ün önemli platform olmaya devam ettiğini vurguladı.

Liderler, bölgedeki rekabet gücünün artırılmasının önemine dikkati çekti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, yaptığı açıklamada, 4 ülkenin yüzyıllardır yan yana yaşadığını ve ortak değerlerin bu toplumların geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.

Sulyok, Orta Avrupa'nın ortak bölgesel çıkarları bulunduğunu, bunları birlikte ilerletmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma

Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna Aboubakar'dan bomba cevap

''Sergen'i seviyor musun?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Yasemin Ergene'den sosyal medyayı sallayan spor pozları

Yasemin Ergene, "spor" pozlarıyla yıktı geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.