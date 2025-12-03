V4 ülkeleri, ekonomi ve enerji güvenliği ile diğer işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) ülkeleri, ekonomi ve enerji güvenliği başta olmak üzere aralarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Hungary Today gazetesinin haberine göre, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Macaristan'ın Estergon kentinde düzenlenen V4 toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede liderler, ekonomi ve enerji güvenliği başta olmak üzere aralarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve enerji güvenliğinde işbirliği ile V4'ün gelecekteki rolü hakkında görüş alışverişinde bulunan liderler, ortak zorlukların üstesinden gelinmesi konusunda V4'ün önemli platform olmaya devam ettiğini vurguladı.

Liderler, bölgedeki rekabet gücünün artırılmasının önemine dikkati çekti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, yaptığı açıklamada, 4 ülkenin yüzyıllardır yan yana yaşadığını ve ortak değerlerin bu toplumların geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.

Sulyok, Orta Avrupa'nın ortak bölgesel çıkarları bulunduğunu, bunları birlikte ilerletmenin önemli olduğunu dile getirdi.