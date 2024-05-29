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Visa ve Mastercard, ATM Ücretleri Davasında Uzlaştı

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Visa ve Mastercard, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları gerekçesiyle 197,5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Uzlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

NEW Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada 197,5 milyon dolara uzlaştı.

Davacı avukatlarının mahkeme onayına sunduğu uzlaşma anlaşmasına göre, Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

Davacılar, Visa ve Mastercard'ın ATM ağı kurallarının, yapay olarak daha yüksek meblağlar ödemelerine neden olduğu iddiasıyla tazminat talep etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Mastercard Visa ATM Hukuk Finans Ekonomi Güncel Haberler

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