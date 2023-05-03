Virginia'da trafik kazası: Polis memuru kıl payı kurtuldu

17 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjü aşarak karşı yola doğru sürüklenip trafik kontrolü için çevrilen araca çarptı. Trafik kontrolünü yapan polisi memuru ise üzerine doğru sürüklenen aracı fark ederek kazadan kıl payı kurtuldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

? ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjü aşarak karşı yola doğru sürüklenip trafik kontrolü için çevrilen araca çarptı. Trafik kontrolünü yapan polisi memuru ise üzerine doğru sürüklenen aracı fark ederek kazadan kıl payı kurtuldu.

Virginia eyaletinin Fairfax bölgesinde 1 Mayıs'ta meydana gelen kazada, aracıyla hız yapan 17 yaşındaki sürücü virajı alamayarak aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüjü aşarak ters yönde sürüklenmeye başladı. Sürüklenen araç önce rutin trafik kontrolü için çevrilen sol şeritteki araca ardından da polis aracına çarptı. Aracın trafik kontrolünü yapan polis memuru ise kendisine doğru sürüklenen aracı fark ederek kaçtı. Olay anı polis aracındaki kameraya yansıdı. Polis memurunun kazadan kıl payı kurtulduğu o anlar anbean kameraya yansıdı.

Olayla ilgili polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazadan kıl payı kurtulan polis memurunun, 17 yaşındaki sürücü ile kullandığı araçta bulunan 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, trafik kontrolü için çevrilen araçtaki sürücünün de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılıp taburcu edildiği ifade edildi.