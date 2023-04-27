- Virgin Galactic'in uzay aracı test uçuşunu başarıyla tamamladı

NEW MEXICO - Virgin Galactic, uzay turizmi için kullanılacak "Unity" adlı uzay aracının test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

İngiliz iş insani Richard Branson'a ait uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, uzaya turist taşıyacak "Unity" adlı uzay aracının test uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. ABD'nin New Mexico eyaletinde yer alan Spaceport America'dan taşıyıcı uçak "Eve" ile kalkış yapan uzay aracı, 14 kilometre yükseklikte uçaktan ayrıldı. CJ Sturckow ve Nicola Pecile adlı pilotlar uzay aracı ile 9 dakika boyunca süzülerek üsse geri döndü. Bu yıl içinde uzay aracının roketli denemesini de gerçekleştirmeyi planlanıyor.

Virgin Galactic Uzay Görevleri ve Güvenlik Başkanı Mike Moses yaptığı açıklamada, "Unity'nin bugünkü süzülme uçuşu ticari uzay operasyonlarına yönelik son adımlardan biridir. Roket gücüne ihtiyaç duymadan kritik performans ölçütleri elde etmemizi sağlayan süzülüş uçuşları yapabilme yeteneği, özgün uçuş sistemimizin faydalarından biridir. Bu doğrulama uçuşundan elde edilen veriler, uzaya dönüşümüzün önünü açacak ve nihayetinde ticari hizmetin başlatılmasına yol açacak" dedi.

Richard Branson'un uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit ise geçtiğimiz haftalarda iflas başvurusunda bulunmuştu.

Branson uzaya giden ilk milyarder olmuştu

Branson, 11 Temmuz 2021'de altı kişilik bir ekip ile Spaceport America'dan kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 88 kilometre yükseğe çıkmıştı. Branson, "uzaya çıkan ilk milyarder unvanı"nın sahibi olmuştu.

Mayıs 2021'de ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan Unity, 2022'deki ticari uçuşlar öncesi tam mürettebatlı ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirmişti.