Viranşehir-Diyarbakır Yolu Kar Yağışı Sonrası Tekrar Trafiğe Açıldı

Kar yağışıyla kapanan Viranşehir- Diyarbakır yolu trafiğe açıldı

ŞANLIURFA - Yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece saatlerinde trafiğe kapanan Viranşehir- Diyarbakır karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Kar yağışının etkisiyle Viranşehir ile Diyarbakır arasındaki karayolu, dün akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri, karla kaplanan yola giriş ve çıkışları yasaklamıştı. Karayolları Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yoğun çalışmaların ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

Ekipler, iş makineleriyle karları temizlerken, aynı zamanda yol üzerinde tuzlama çalışması da yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Viranşehir-Diyarbakır karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.