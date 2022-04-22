Viranşehir Devlet Hastanesine 12 doktor atandı

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir Devlet Hastanesine çeşitli branşlarda 12 doktor atandı.

Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkına sağlık alanında en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Hastaneye 12 yeni doktorun atandığını belirten Altınöz, şunları kaydetti:

"Hastanemize yeni atanan 3 pratisyen, göğüs hastalıkları uzmanı, kadın doğum uzmanı, kulak burun boğaz, çocuk hastalıkları, anestezi uzmanı, enfeksiyon, nöroloji, ortopedi ve fizik tedavi doktorlarının ataması yapıldı. Hastanemiz sağlık alanında daha da güçlendi. Amacımız ilçe halkına daha iyi ve hızlı hizmet vermektir. Önceden bazı tedavi alanında doktor eksikliğinden dolayı hastaları Şanlıurfa'ya sevk ediyorduk yeni atamalarla sevklerimiz büyük ölçüde azalacak."