Viranşehir'den kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Viranşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurumlar arası düzenlenen voleybol turnuvasında tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi spor salonunda gerçekleşen final maçı hastane-emniyet karması ile kaymakamlık, germen ve aslan baba karması arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçı hastane -emniyet karması kazanarak turnuvada şampiyon oldu.

Karşılaşmayı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve çok sayıda sporsever izledi.

Turnuvada dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya verildi.

Viranşehir Belediyesi larva ile mücadele çalışması başlattı

Viranşehir Belediyesi haşere ve kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında vatandaşların rahat etmesi ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla çöp alanı, fosseptik çukurlar, göletler ile derelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçların kullanıldığı belirtildi.