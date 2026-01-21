Şanlıurfa'da izinsiz gösteri yapan 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen izinsiz yürüyüşün ardından dağılmayan gruba müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Viranşehir'de toplanan DEM Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ve Dilan Kunt Ayan'ın da aralarında bulunduğu grup, Suriye'deki olaylarla ilgili yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından dağılmayan gruptaki kişilerden bazıları, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyarak Atatürk Mahallesi Karacadağ Caddesi'nde izinsiz gösteri yapmak istedi.

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba müdahale edildi.

Havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak grubu dağıtan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.