Viranşehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi - Haberler

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Viranşehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Viranşehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri gıda işletmelerinde hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri gıda işletmelerinde hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet yürüten unlu mamül işletmeleri, market ve kasaplarda yapılan denetimlerde işletmenin temizliği, ürünlerin kalitesi ve son kullanma tarihleri ile ekmeklerin gramajları kontrol edildi.

Denetimlerde, işletmelere uyulması gereken kurallar tekrar hatırlatıldı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Tarım, Güncel, Haberler

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