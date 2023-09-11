Viranşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Kaymakam Önder Koç, Şehit Şevket Direk İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sınıflarda buluşan Koç, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet edip yeni dönemde başarılar diledi.

Koç, yaptığı konuşmada, eğitimin hassasiyetle üzerinde durdukları konu olduğunu kaydetti.

Kaymakam Koç'a İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ve diğer ilgililer eşlik etti.