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Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 522 gram sentetik uyuşturucu ve 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alın

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 522 gram sentetik uyuşturucu ile 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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