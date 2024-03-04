Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alın

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 522 gram sentetik uyuşturucu ile 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.