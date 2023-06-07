Viranşehir'de tapu sorunu çözüldü

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede vatandaşların tapu sorununun çözüldüğünü bildirdi. Hürriyet Mahallesinin kangrenleşen tapu sorunu çözüme kavuşturuldu ve 614 hak sahibi tapularını almaya başladı. Belediye Başkanı Ekinci, seçim öncesi verdiği vaadini yerine getirdiğini vurgulayarak, tapusuna kavuşan mahalle sakinleri de desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede vatandaşların tapu sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesinin kangrenleşen tapu sorununu çözüme kavuşturuldu.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 614 hak sahibi, belediyeye müracaat ederek tapularını almaya başladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilk tapuyu hak sahibi İsmail Bilen'e verdi.

Belediye Başkanı Ekinci, seçim öncesi verdiği vaadini yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok şükür emeklerimiz boşa gitmedi. Tapu sorununu çözeceğiz dedik, elhamdülillah çözdük. Tapularını hak sahiplerine vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ilk tapuyu İsmail Bilen kardeşimize takdim ettik. Hürriyet Mahallemize, Viranşehir'imize hayırlı uğurlu olsun. Tapu sorununun çözülmesinde bizlerle birlikte yol yürüyen İmar ve Çevre Şehircilik Müdürümüze, meclis üyelerimize ve bizlere katkı sunan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, önceki dönem Maliye Bakanımız Hemşerimiz Nureddin Nebatiye, Şanlıurfa Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Tapusuna kavuşan mahalle sakinleri de desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.