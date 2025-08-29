Viranşehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, traktör bayisinden çıkan Mahmut Talayhan silahlı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelileri arıyor.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Mahmut Talayhan (28), yaralandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı traktör bayisinden çıkan Mahmut Talayhan, otomobilde bekleyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Talayhan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Talayhan, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
