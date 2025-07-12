Viranşehir'de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 10 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 201 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel