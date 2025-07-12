Viranşehir'de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 10 Gözaltı

Viranşehir'de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 10 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 201 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Juventus'un istemediği Filip Kostic'e dev talip

Fenerbahçe ve Juventus'un istemediği Filip Kostic'e dev talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.