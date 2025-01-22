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Viranşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı

Viranşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 uzun namlulu tüfek, 10 tabanca ve 12 av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 5 uzun namlulu tüfek, 10 tabanca, 12 av tüfeğinin ele geçirildiğini dile getiren Şıldak, 22 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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